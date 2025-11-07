Estuaire Constantinople & Ablaye Cissoko / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Musique

L’estuaire, ce lieu où l’eau douce rencontre l’eau salée, évoque le passage, le renouveau, la fertilité. Avec leur nouvel album “Estuaire”, les musiciens de l’Ensemble Constantinople entremêlent leurs instruments et leurs voix pour créer un univers envoûtant, qui suspend le temps et apaise les esprits.

Après le succès international de leur précédente rencontre musicale, Kiya Tabassian et Ablaye Cissoko respectivement maîtres du sétar et de la kora, se retrouvent et entremêlent les courants de leurs mémoires musicales. À leurs côtés, leur complice de toujours, le fabuleux percussionniste Patrick Graham, insuffle rythme et nuances à cette conversation sonore. Kora, sétar et percussions s’entrelacent dans un dialogue raffiné entre l’Afrique et l’Orient et nous plongent dans l’océan du moment présent pour un concert hors du temps.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Vendredi 7 novembre à 20h30

• Tout public

• 6€ à 13€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

