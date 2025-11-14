Estuaire Constantinople et Ablaye Cissoko Le Cargo le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Estuaire Constantinople et Ablaye Cissoko Le Cargo

le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Concert « Constantinople » au Cargo Le vendredi 14 novembre 2025 à 20h30.

L’estuaire, ce lieu où l’eau douce rencontre l’eau salée, évoque le passagE, le renouveau, la fertilité. Un espace de transition et de transformation, où surgissent des possibles inattendus tout comme les rencontres musicales imaginées par Constantinople.

L’ensemble Constantinople, créé en 1998 par les frères irano-québécois Kiya et Ziya Tabassain a choisi de faire du voyage son fondement voyage géographique, historique, culturel, intérieur de s’abreuver à toutes les sources, de viser Les horizons lointains. Constantinople est régulièrement accueilli dans les grands festivals et les salles de renom, en France et dans le Monde.

Dans cette nouvelle collaboration, Kiya Tabassian et Ablaye Cissoko, respectivement maîtres du sétar et de la kora, deux musiciens qui se connaissant par cœur, se retrouvent et entremêlent les courants de leurs mémoires musicales. À leurs côtés, leur complice de toujours, le fabuleux percussionniste Patrick Graham, insuffle rythmes et nuances à cette conversation sonore. Au fil des années, leur dialogue s’est étoffé, devenant une conversation musicale profonde et inspirante. La kora et le sétar entremêlent leurs voix pour créer un univers envoûtant, qui suspend le temps et apaise les esprits. .

le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

