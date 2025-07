Estuaire Constantinople et Ablaye Cissoko musique du monde salle du carré d’argent Pontchâteau

salle du carré d'argent Pontchâteau

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

https://www.carredargent.fr/agenda/estuaire/

Avec cet ensemble qui sillonne les scènes du monde depuis une décennie, cordes et voix incarnent la beauté des musiques persanes et mandingues. Le maître de la kora Ablaye Cissoko et le joueur de sétâr Kiya Tabassian nous plongent dans une douce rêverie sonore. Une conversation musicale au sommet, magnifiée par les rythmes et les nuances du percussionniste Patrick Graham. Inspirés par l’estuaire, cet espace de transition et de transformation, trois artistes d’exception créent une vaste palette de couleurs aux accents cosmopolites. Juste splendide !

INTERPRÈTES :

Ablaye Cissoko (kora, chant), Kiya Tabassian (setâr, chant), Patrick Graham (percussions)

Durée 1h30

TARIFS

plein 22€

partenaire 20€

réduit 17€

Pass 17€ ou 10€

Infos et réservations 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr .

salle du carré d'argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

