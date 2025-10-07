Estuaire en Scène 2025 Le Petit Théâtre Le Havre

Le Petit Théâtre 28 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

S’approprier Phèdre de Jean Racine, cette tragédie emblématique de la passion furieuse est le pari audacieux que la Madrid Biscuit Cie a relevé le défi est alors celui de fournir une version racinienne mais déRacinée à notre façon. La transposition que nous livrons est une adaptation très proche de l’originale qui conduit inexorablement aux vers raciniens et qui laisse entrevoir les résonnances actuelles de cette pièce du 17e siècle. La volonté a été également de donner certaines clés de compréhension de l’histoire nous menant à contextualiser le destin fatal des héros.

Phèdre déRacinée est la sélection Normande pour le festival National de Théâtre FESTHEA à Tours Octobre 2025.

Phèdre déRacinée est à l’origine une commande de la Fabrique ATRIUM, à l’occasion de son festival Culture Classique .

Réservation 06 24 28 06 61 .

