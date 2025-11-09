Estuaire Musique Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Estuaire Musique Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp dimanche 9 novembre 2025.

Estuaire Musique

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:15:00

Date(s) :

2025-11-09

Avec Estuaire, le virtuose du setâr Kiya Tabassian poursuit sa fascinante

odyssée sonore aux côtés d’un compagnon de route précieux Ablaye

Cissoko. Le griot sénégalais est un maître de la kora, cette harpe d’Afrique

de l’Ouest dont les cordes racontent à la fois l’histoire et l’espoir. Les deux

musiciens ont choisi de rendre hommage à l’estuaire, cet étonnant espace

de transition et de transformation où l’eau douce rencontre l’eau salée et où

se révèlent des potentiels inattendus. À l’image des aspirations de Constantinople, les étoiles s’alignent une fois de plus pour que le son de la kora, du setâr et les voix des deux complices donnent lieu à des conversations musicales qui inspirent un sentiment d’émerveillement, éveillent la conscience et apaisent les esprits. Cette réunion, à laquelle se joint Patrick Graham aux percussions, n’est autre que le point de jonction où les fleuves de leurs souvenirs musicaux se rejoignent. Dès 10 ans .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Estuaire Musique Guingamp a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol