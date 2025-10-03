ESY Champion’s Cup Salle de Kerjézéquel Lesneven
ESY Champion’s Cup Salle de Kerjézéquel Lesneven samedi 21 février 2026.
ESY Champion’s Cup
Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven Finistère
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Tournoi Futsal U10 avec 36 équipes étrangères, nationales, régionales et locales.
Une 1ère journée de qualification et une 2ème journée de poules et phases finales à 3 niveaux Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. .
Salle de Kerjézéquel 69 Rue d'Arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne
