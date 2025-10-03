ESY Champion’s Cup Salle de Kerjézéquel Lesneven

ESY Champion’s Cup

Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Tournoi Futsal U10 avec 36 équipes étrangères, nationales, régionales et locales.

Une 1ère journée de qualification et une 2ème journée de poules et phases finales à 3 niveaux Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. .

Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 63 99 38 85

