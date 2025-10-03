ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif Salle de Kerjézéquel Lesneven
ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif Salle de Kerjézéquel Lesneven samedi 10 janvier 2026.
ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif
Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Tournoi Futsal U10 qualificatif avec 30 équipes régionales et locales.
10 équipes qualifiées pour le tournoi ESY Champion’s Cup des Samedi 21 et Dimanche 22 Février 2026. .
Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 63 99 38 85
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif Lesneven a été mis à jour le 2025-10-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne