ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif Salle de Kerjézéquel Lesneven

ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif

Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Tournoi Futsal U10 qualificatif avec 30 équipes régionales et locales.

10 équipes qualifiées pour le tournoi ESY Champion’s Cup des Samedi 21 et Dimanche 22 Février 2026. .

Salle de Kerjézéquel 69 Rue d’Arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 63 99 38 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ESY Champion’s Cup Tournoi Qualificatif Lesneven a été mis à jour le 2025-10-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne