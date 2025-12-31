Et après c’est quoi ?, spectacle de Pascal Peroteau Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 8 février 2026, 16h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Chansons, poésies et films d’animation.

Que se passe-t-il quand le renard a volé le fromage ? L’oiseau a tout renversé : la cage, la maison et même la ville… Les poèmes d’Éluard, La Fontaine, Prévert… inspirent à Pascal Peroteau dix nouvelles chansons. Il leur invente une suite, et fait réaliser pour chacune, par un réalisateur différent, un film d’animation. ​La composition des musiques intervient ensuite, en s’inspirant des images.

​Un ciné-concert-spectacle cousu main, accompagné par deux fidèles compagnons, multi-instrumentistes et touche-à-tout.

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

