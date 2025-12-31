Et après c’est quoi ?, spectacle de Pascal Peroteau Auditorium des Champs Libres Rennes
Et après c’est quoi ?, spectacle de Pascal Peroteau Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 8 février 2026, 16h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Chansons, poésies et films d’animation.
Que se passe-t-il quand le renard a volé le fromage ? L’oiseau a tout renversé : la cage, la maison et même la ville… Les poèmes d’Éluard, La Fontaine, Prévert… inspirent à Pascal Peroteau dix nouvelles chansons. Il leur invente une suite, et fait réaliser pour chacune, par un réalisateur différent, un film d’animation. La composition des musiques intervient ensuite, en s’inspirant des images.
Un ciné-concert-spectacle cousu main, accompagné par deux fidèles compagnons, multi-instrumentistes et touche-à-tout.
À partir de 5 ans
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine