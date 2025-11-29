Et après nous ? | Zénith d’Auvergne Amphithéâtre Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne

Et après nous ? | Zénith d’Auvergne

Amphithéâtre Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

adhérents asendanse – 26ans demandeurs d’emploi justificatifs demandés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Un spectacle de danse contemporaine aux influences multiples qui explore l’essence même de l’humanité. Pouvoir, individualité, espoir, amour… Autant de thèmes qui traversent la scène pour questionner notre rapport au monde et aux autres.

asendanse.63@gmail.com

English :

A multi-influenced contemporary dance performance that explores the very essence of humanity. Power, individuality, hope, love? These are just some of the themes that cross the stage to question our relationship with the world and with others.

German :

Ein zeitgenössisches Tanzstück mit vielfältigen Einflüssen, das die Essenz der Menschheit erforscht. Macht, Individualität, Hoffnung, Liebe? Diese Themen durchziehen die Bühne, um unsere Beziehung zur Welt und zu anderen Menschen zu hinterfragen.

Italiano :

Una performance di danza contemporanea dalle molteplici influenze che esplora l’essenza stessa dell’umanità. Potere, individualità, speranza, amore? Questi sono solo alcuni dei temi che attraversano lo spettacolo, mettendo in discussione il nostro rapporto con il mondo e con gli altri.

Espanol :

Un espectáculo de danza contemporánea con múltiples influencias que explora la esencia misma de la humanidad. Poder, individualidad, esperanza, amor.. Estos son sólo algunos de los temas que recorren el espectáculo, cuestionando nuestra relación con el mundo y con los demás.

