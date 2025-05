Et au milieu coule la rivière de l’Esch – Manonville, 13 mai 2025 18:00, Manonville.

Et au milieu coule la rivière de l'Esch Manonville

Gratuit

Cheminez dans la forêt le long de la rivière de l’Esch pour découvrir le lavoir Rehaut Moulin, un site construit il y a plus de 200 ans.

Rendez-vous parking de la Bellevue

Gratuit Tout public

Dans le cadre de la Semaine du développement durable.Tout public

Manonville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Stroll through the forest along the Esch river to discover the Rehaut Moulin washhouse, a site built over 200 years ago.

Meeting point parking de la Bellevue

Free Open to all

As part of Sustainable Development Week.

German :

Wandern Sie durch den Wald entlang des Flusses Esch und entdecken Sie das Waschhaus Rehaut Moulin, eine Anlage, die vor über 200 Jahren erbaut wurde.

Treffpunkt: Parkplatz Bellevue

Kostenlos Für alle Altersgruppen

Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung.

Italiano :

Passeggiate nella foresta lungo il fiume Esch per scoprire il lavatoio di Rehaut Moulin, un sito costruito oltre 200 anni fa.

Punto d’incontro al parcheggio Bellevue

Gratuito Aperto a tutti

Nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile.

Espanol :

Pasee por el bosque que bordea el río Esch para descubrir el lavadero de Rehaut Moulin, un lugar construido hace más de 200 años.

Punto de encuentro en el aparcamiento de Bellevue

Gratuito Abierto a todos

En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible.

