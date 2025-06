Et aussi, on lit – Colombelles 18 juin 2025 14:30

Calvados

Et aussi, on lit 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

En partenariat avec L’Espace Familles et Habitants du CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

À partir de 4 ans.

Sur réservation par téléphone

10 Rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Et aussi, on lit

A moment of reading pleasure for parents and children, followed by a workshop based on the books read.

In partnership with L’Espace Familles et Habitants at CSCS Léo Lagrange in Colombelles.

Ages 4 and up.

Book by phone

German : Et aussi, on lit

Ein Lesevergnügen für Eltern und Kinder, gefolgt von einem Workshop zu den gelesenen Alben.

In Zusammenarbeit mit L?Espace Familles et Habitants du CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

Ab 4 Jahren.

Telefonische Reservierung erforderlich

Italiano :

Una lettura divertente per genitori e bambini, seguita da un laboratorio basato sui libri letti.

In collaborazione con l’Espace Familles et Habitants del CSCS Léo Lagrange di Colombelles.

Per bambini dai 4 anni in su.

Prenota per telefono

Espanol :

Una lectura divertida para padres e hijos, seguida de un taller basado en los libros leídos.

En colaboración con el Espace Familles et Habitants del CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

Para niños a partir de 4 años.

Reserva por teléfono

