Et bien lisez maintenant ! Rencontre avec le Dr Sylvie Chokron. Lire pour prendre soin de notre cerveau Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Manifestation organisée dans le cadre de la Semaine du Cerveau

« Au cours de cette conférence, j’expliquerai à quel point la lecture est l’une des activités les plus puissantes pour le cerveau. La lecture mobilise simultanément la vision, le langage, la mémoire, l’attention et les émotions, créant ce que j’appelle une “symphonie cérébrale”. Lire ne se limite pas à décoder des mots : c’est un exercice complet qui renforce les circuits cognitifs, développe la pensée symbolique et améliore la capacité à comprendre les autres.

J’insisterai également sur le fait que la lecture joue un rôle essentiel dès l’enfance, en structurant le développement intellectuel, en réduisant les inégalités et en soutenant tous les apprentissages.

Contrairement au défilement passif d’images sur nos écrans lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, la lecture engage activement le cerveau et contribue à maintenir ses performances tout au long de la vie. » Sylvie Chokron

Neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS à l’Université Paris Cité et à la Fondation Rothschild, le Dr Sylvie Chokron est également l’auteure de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, Plongez dans votre cerveau. L’explorer, c’est l’apprivoiser publié en 2025 aux Presses de la Cité. La question de la lecture lui tient tout particulièrement à cœur, notamment en tant que membre du comité d’expertise des États généraux de la lecture.

Pour écouter le Dr Sylvie Chokron

Qu’est-ce qu’il se passe dans notre cerveau ? Avec Sylvie Chokron ou ici

Dans le cadre de « La semaine du cerveau 2026 », la bibliothèque Germaine Tillion vous invite à rencontrer le Dr Sylvie Chokron. Elle nous dira de lire pour prendre soin de notre cerveau. Un beau programme dans une bibliothèque !

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



