Et ce fut comme un baiser Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Vendredi 3 octobre 2025 de 20h30 à 21h30. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

2025-10-03

Deux comédiennes et une chanteuse délivrent une réflexion sur la violence dans le couple, et réinterrogent les imaginaires collectifs qui viennent abreuver nos rapports amoureux.

Et ce fut comme un baiser est un cri de sororité et de ralliement, une déclaration d’amour à chaque femme embourbée dans une relation violente. Pour que jamais nous ne nous sentions seules, incapables et aliénées. Pour que cela cesse. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two actresses and a singer reflect on violence in relationships, and reexamine the collective imaginary that informs our lovemaking.

German :

Zwei Schauspielerinnen und eine Sängerin reflektieren über Gewalt in der Partnerschaft und hinterfragen die kollektiven Vorstellungen, die unsere Liebesbeziehungen prägen.

Italiano :

Due attrici e una cantante riflettono sulla violenza nelle relazioni e riesaminano l’immaginario collettivo che informa il nostro modo di fare l’amore.

Espanol :

Dos actrices y una cantante reflexionan sobre la violencia en las relaciones, y reexaminan el imaginario colectivo que informa nuestra forma de hacer el amor.

