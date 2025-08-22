Et c’était bien Nesle-et-Massoult

1 Place de l’Église Nesle-et-Massoult Côte-d’Or

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Par Clarisse Cœur 5tet. Et c’était bien est un dialogue entre deux générations, entre la voix et la musique, entre ce qui était et ce qui va devenir, le tout enveloppé de parfums de jazz et de chanson française. Clarisse Cœur vous invite à redécouvrir des chansons de votre vie d’enfant, celles entendues à la radio ou chantonnées par les plus âgés. Nougaro, Piaf, Brel, Moustaki… .

1 Place de l’Église Nesle-et-Massoult 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 82 02 26

