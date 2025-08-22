Et c’était bien Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Et c’était bien Saint-Nicolas-lès-Cîteaux vendredi 24 avril 2026.

Et c’était bien

15 Route de Nuits Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Par Clarisse Cœur 5tet. Et c’était bien est un dialogue entre deux générations, entre la voix et la musique, entre ce qui était et ce qui va devenir, le tout enveloppé de parfums de jazz et de chanson française. Clarisse Cœur vous invite à redécouvrir des chansons de votre vie d’enfant, celles entendues à la radio ou chantonnées par les plus âgés. Nougaro, Piaf, Brel, Moustaki… .

15 Route de Nuits Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mairie@saintnicolaslesciteaux.fr

English : Et c’était bien

German : Et c’était bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Et c’était bien Saint-Nicolas-lès-Cîteaux a été mis à jour le 2025-08-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)