Et c’était bien Saint-Pierre-en-Vaux

Saint-Pierre-en-Vaux

Tarif : – – EUR

2026-06-17 15:00:00

2026-06-17

Par Clarisse Cœur 5tet. Et c’était bien est un dialogue entre deux générations, entre la voix et la musique, entre ce qui était et ce qui va devenir, le tout enveloppé de parfums de jazz et de chanson française. Clarisse Cœur vous invite à redécouvrir des chansons de votre vie d’enfant, celles entendues à la radio ou chantonnées par les plus âgés. Nougaro, Piaf, Brel, Moustaki…

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Place de la mairie Saint-Pierre-en-Vaux 21230 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

