Et c’était bien Grange Fanfoué Soussey-sur-Brionne

Et c’était bien Grange Fanfoué Soussey-sur-Brionne samedi 30 mai 2026.

Et c’était bien

Grange Fanfoué 19 Grande Rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Par Clarisse Cœur 5tet. Et c’était bien est un dialogue entre deux générations, entre la voix et la musique, entre ce qui était et ce qui va devenir, le tout enveloppé de parfums de jazz et de chanson française. Clarisse Cœur vous invite à redécouvrir des chansons de votre vie d’enfant, celles entendues à la radio ou chantonnées par les plus âgés. Nougaro, Piaf, Brel, Moustaki…

Proposé par l’association La Brionnaise

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Grange Fanfoué 19 Grande Rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 81 25 57 labrionnaise@gmail.com

English : Et c’était bien

German : Et c’était bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Et c’était bien Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2025-08-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)