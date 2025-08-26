Et c’était bien Grange Fanfoué Soussey-sur-Brionne
Par Clarisse Cœur 5tet. Et c’était bien est un dialogue entre deux générations, entre la voix et la musique, entre ce qui était et ce qui va devenir, le tout enveloppé de parfums de jazz et de chanson française. Clarisse Cœur vous invite à redécouvrir des chansons de votre vie d’enfant, celles entendues à la radio ou chantonnées par les plus âgés. Nougaro, Piaf, Brel, Moustaki…
Proposé par l’association La Brionnaise
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .
Grange Fanfoué 19 Grande Rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 81 25 57 labrionnaise@gmail.com
