et ‘ Château royal Collioure

Gratuit. Sur inscription.

sont proposés :

• un serious game

• la « Battle d’Architecture » en équipe

Un jeu coopératif pour comprendre les enjeux de notre qualité de vie tout en vous amusant ! Venez vivre un moment convivial.

Nous vous dévoilerons le sujet le matin même, afin que personne n’essaie de prendre un peu d’avance. A partir de ce moment, la compétition commencera sous forme de croquis, plans, dessins, et surtout de maquette. À la fin de la journée, vous présenterez votre projet à un « jury » qui choisira l’équipe vainqueure !

Profitez des Journées Nationales de l’Architecture pour vous sensibiliser à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le tout sous forme de «Battle» !

Pourquoi ?

Ce concours a pour but de faire prendre conscience des enjeux des projets architecturaux, leur insertion, leur lien avec le patrimoine et la complexité de réaliser un projet architectural qualitatif tout en tenant compte d’avis divergents, sous forme ludique.

Pour qui ?

, amateurs, compétiteurs, professionnels, créatifs mais surtout motivés.

Avec qui ?

Équipes de 3 à 5 personnes qui se connaissent ou qui apprendront à se connaître.

• 1 membre de l’équipe du CAUE 66 motivera et conseillera chaque équipe.

Quand et Où ?

Le ,

?

En s’inscrivant auprès du CAUE 66 (Attention nombre de places limité !) :

ou contact@caue66.fr

• 10h : Accueil et serious game

Pause déjeuner – repas tiré du sac ou temps libre

• 14h : Battle d’Architecture

• 16h30 : Présentation au Jury

• 17h : Remise des prix

Château royal Quai de l’amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 34 12 37 »}] [{« link »: « mailto:contact@caue66.fr »}] Cette ancienne résidence seigneuriale embellie au XIIIe siècle par les rois de Majorque a été transformée en citadelle par les rois d’Espagne au XVIe siècle. Après le traité des Pyrénées (1659), Vauban lui a donné son aspect actuel. Transformée en prison en 1939, elle est devenue le premier camp militaire disciplinaire pour les réfugiés de la guerre civile espagnole.

