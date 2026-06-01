Et dans son chant, le monde parle Kistin Café Runan samedi 13 juin 2026.

Runan

Et dans son chant, le monde parle

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Et si la musique nous permettait de retrouver un rapport direct avec l’indicible ? Il est des chemins invisibles entre les cœurs. Des chemins qu’aucune frontière ne saurait jamais fermer. Un voyage aux sons enchanteurs oud, luth oriental et son cousin iranien, tambour et flûte indienne en roseau. Un conte musical de et avec Jean-François Caparroy. .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95

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English :

L’événement Et dans son chant, le monde parle Runan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol