Et Dieu créa les fans Courtenay

Et Dieu créa les fans

Comédie de Jacky Goupil. Mise en scène de Philippe Dialynas.

A la Clinique des Magnolias, le Professeur reçoit ses patients l’un se prend pour Johnny, un autre fait les poubelles de Mylène Farmer, une entre en transe pour Indochine et une autre est fêlée de Patriiick Bruel.

Passeront-ils à la télé ? Le Prof va-t-il péter les plombs ? Dark Vador trouvera-t-il son fils ? Marylin a-t-elle fait gonfler sa poitrine ? Qui trafique les chaussettes dédicacées ?

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 27 44 27

English :

Comedy by Jacky Goupil. Directed by Philippe Dialynas.

