Et dieu créa les fans Sassenay

Salle Lamartine Sassenay Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Et si les passions démesurées devenaient matière à spectacle ? Et Dieu créa les fans embarque le public dans un tourbillon où le théâtre se mélange à la musique live pour créer une expérience unique. Ici, le rire côtoie l’émotion, les dialogues se frottent aux refrains connus de tous, et l’on bascule d’une scène jouée à une ambiance de concert sans même s’en rendre compte. Les spectateurs se retrouvent plongés dans une atmosphère électrique, portée par une troupe débordante d’énergie, qui jongle avec les situations absurdes, les quiproquos et les clins d’œil musicaux. Entre humour décapant, rythmes endiablés et instants plus tendres, le spectacle installe une complicité immédiate avec la salle. Ni vraiment pièce de théâtre, ni tout à fait concert, mais les deux à la fois, il offre un moment festif et déjanté, une bulle de plaisir où chacun peut rire, chanter, se reconnaître… et se laisser emporter. .
Salle Lamartine Sassenay 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 46 19 68 crissey.oz@gmail.com
