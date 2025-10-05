ET ELLES VECURENT HEUREUSES – CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON Montlucon

ET ELLES VECURENT HEUREUSES Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

ANGELIQUE VA DIRE OUI OU NONJEANNE EST ENCEINTE OU PASDELPHINE DIVORCE ET GARDE LE CHIENEt si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ?Dans la salle d’attente d’un cabinet médical,trois femmes que tout oppose vont se rencontrerà un moment charnière de leur vie.Toutes les trois on un point commun :la recherche du bonheur… Le vrai !UNE COMÉDIE JOYEUSEMENT FÉROCE !

CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03