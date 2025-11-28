ET ELLES VECURENT HEUREUSES – LE TOIT ROUGE Montelimar
ET ELLES VECURENT HEUREUSES – LE TOIT ROUGE Montelimar mercredi 31 décembre 2025.
ANGELIQUE VA DIRE OUI OU NONJEANNE EST ENCEINTE OU PASDELPHINE DIVORCE ET GARDE LE CHIENEt si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas ?Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes que tout oppose vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois on un point commun : la recherche du bonheur… Le vrai !UNE COMÉDIE JOYEUSEMENT FÉROCE !ComédiensVANESSA FERYALEXANDRA FURON VAN GASSELTELSA DE BELILOVSKYAuteurMANU DE ARRIBA est auteur-scénariste. Concepteur-rédacteurAnne de KINKELIN est journaliste et romancière.Vanessa FERY est comédienne et auteur.Mise en scèneArnaud MaillardDurée1h20
LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26