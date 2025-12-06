ET EN VOITURE SIMONE – ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos

COMPAGNIE BIZANE PRÉSENTE : ET EN VOITURE SIMONEDe Noëlle V. Mise en scène Noëlle V. Avec A. Carpintieri, A. Dupire, N. V. A guichet fermé lors de la saison 2022, « Et en voiture Simone ! » est de retour à Bizanos ! « Excellentissime ! Fou rire garanti… La pièce est très rythmée, les acteurs sont formidables, les textes sont ciselés et la mise en scène géniale… Nous avons ri du début à la fin, ça fait du bien… Les rires montent petit à petit, et c’est l’éclate ! … Des acteurs déjantés, de nombreux rebondissements, un vrai plaisir !… Comédie sensible, drôle, hilarante, pour toute la famille ! Un régal …Une écriture fine, terriblement drôle … Un pur bonheur… Pièce à voir et à revoir sans modération… » Spectateurs Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois. Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo, alias « Schtroumpf à lunettes » et de Isa, alias « Bobie ». Entre disputes, garage, dépanneuse et space cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même bouleverser sa vie… Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable… À tous les niveaux Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21h – Tarif VIP placé à table – autres tarifs non placésAssiettes charcuteries et/ou fromages, Tartinables « Miot » à 9€ et assiette dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentation.Nous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant la représentation pour les VIP, les noms des gens de votre table.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatPartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64