ET EN VOITURE SIMONE – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

ET EN VOITURE SIMONE Début : 2025-11-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois. Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo alias « schtroumpf à lunettes » et de Isa alias « Bobie ». Entre disputes, garage, dépanneuse et space cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même bouleverser sa vie…Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable… à tous les niveaux !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82