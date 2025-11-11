Et encore voir le monde Regards croisés sur le monde Présidial Quimperlé

Présidial 13 Bis Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

La Veduta présentera des photographies de voyage au présidial ainsi qu’un clin d’oeil sur un photographe voyageur de Quimperlé décédé en 2006 Othony Hede .

