Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne – Ezanville (95), Bibliothèque municipal d’Ezanville, Ézanville

Informations pratiques

Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne – Ezanville (95) Mercredi 18 novembre, 10h00 Bibliothèque municipal d’Ezanville Val-d’Oise

Journée : 3 € (gratuit moins de 10 ans). Soirée : 5 € (tarif réduit 3 €). Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00

Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans sa chèvre – souffleuse ? Comment éviter les trous de… de…… Mais voilà qu’une histoire après l’autre, il risque bien de s’en sortir ! Surtout si le public lui vient en aide. Contes de randonnées, histoires facétieuses : au programme un radis récalcitrant, un chat qui cherche un ami, une mamie maigre comme un clou et bien d’autres histoires.

Bibliothèque municipal d’Ezanville 10 bis Grande rue 95460 Ezanville Ézanville 95460 Val-d’Oise Île-de-France

Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans sa chèvre – souffleuse ? Comment éviter les trous de… de…… Tony Havart

Spectacle Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne