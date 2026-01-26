ET JAMAIS NOUS NE SERONS SEPARES Montpellier

ET JAMAIS NOUS NE SERONS SEPARES

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Une femme attend l’homme qu’elle aime, il vient, mais très vite elle ne le voit plus, pourtant il est là. Plus tard l’homme est avec une jeune fille, mais ils restent au seuil, comme s’ils avaient peur de quelque chose. Ils entrent mais ne voient pas la femme, pourtant elle est là et elle attend encore. On ne sait pas s’ils s’imaginent ou bien s’ils se souviennent, on est pris dans un flottement délicat entre présence et absence, entre c’est écrit et ça s’écrit .

Dans un écrin d’images et de voix, on entend par vagues un désarroi existentiel qui parle à chacun, quand tout nous incite à oublier l’intime de nos silences et de nos petites histoires dans l’omniprésence de la trop grande et bruyante Histoire. On entend aussi des prémisses, des rythmes répétitifs, des sons qui jouent, et la langue unique de Jon Fosse.

Mercredi 8 avril 20h

Jeudi 9 avril 19h

Vendredi 10 avril 20h

Durée sous réserve 1h30

Jeudi 9 avril, rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

A woman waits for the man she loves; he comes, but soon she can’t see him, even though he’s there. Later, the man is with a young girl, but they remain at the threshold, as if afraid of something. They enter but don’t see the woman, yet she’s there, still waiting.

