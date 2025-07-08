Et jamais nous ne serons séparés Atelier de la Comédie Reims
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Début : 2026-04-28 20:00:00
2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30
Tout public
Texte Jon Fosse • Traduction Terje Sinding • Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou
Hypnotique et musicale, l’écriture du norvégien Jon Fosse est travaillée par le silence autant que par la solitude, l’attente et l’absence. Écrite en 1994, c’est la première pièce de cet écrivain, Prix Nobel de littérature en 2023, qu’a choisi de mettre en scène le binôme formé par Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou. L’histoire paraît simple une femme, Elle, attend Lui, l’homme qu’elle aime. Celui-ci vient, accompagné d’une Fille. Mais en trois scènes, un gouffre s’ouvre. Les êtres présents le sont-ils vraiment ? Pourquoi parfois semblent-ils disparaître ou ne pas être vus des autres ? Avec ses leitmotivs de phrases répétées, Et jamais nous ne serons séparés est un drame existentiel, frôlant l’absurde, incarné par trois acteurs d’exception.
Tout public dès 15 ans
Durée estimée 1h30 .
