Et jamais nous ne serons séparés Atelier de la Comédie Reims

Et jamais nous ne serons séparés

Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

Tout public

Texte Jon Fosse • Traduction Terje Sinding • Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou

Coproduction

Hypnotique et musicale, l’écriture du norvégien Jon Fosse est travaillée par le silence autant que par la solitude, l’attente et l’absence. Écrite en 1994, c’est la première pièce de cet écrivain, Prix Nobel de littérature en 2023, qu’a choisi de mettre en scène le binôme formé par Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou. L’histoire paraît simple une femme, Elle, attend Lui, l’homme qu’elle aime. Celui-ci vient, accompagné d’une Fille. Mais en trois scènes, un gouffre s’ouvre. Les êtres présents le sont-ils vraiment ? Pourquoi parfois semblent-ils disparaître ou ne pas être vus des autres ? Avec ses leitmotivs de phrases répétées, Et jamais nous ne serons séparés est un drame existentiel, frôlant l’absurde, incarné par trois acteurs d’exception.

Lieu Atelier de la Comédie

Tout public dès 15 ans

Durée estimée 1h30 .

