Et la vie va … – Mucem Marseille 2e Arrondissement, 19 juin 2025 20:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Et la vie va … Jeudi 19 juin 2025 à 20h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-19 20:00:00

Un film d’Abraham Ségal (France, 2024, 1h35) Avant-première

Une quête qui arpente plusieurs champs de combats, là où des forces d’amour et de vie affrontent des forces de mort et de destruction.

Sur champ des migrations, des personnes exilées dans certains pays d’Europe sont souvent rejetées, mais des associations solidaires luttent pour maintenir des portes ouvertes au-delà les frontières.



Sur le champ climatique, où se joue l’avenir du vivant, beaucoup de jeunes et également de moins jeunes s’engagent concrètement pour limiter le réchauffement en cours et empêcher l’extinction qui menace de nombreuses espèces.

Dans le domaine des rapports humains et des relations politiques, le précepte tu aimeras ton prochain comme toi-même est très souvent contredit par les tendances à l’agression et à la haine.



Chemin faisant, des liens entre migrations, catastrophes naturelles, guerres et répressions violentes se révèlent et se précisent.



Le combat contre les maladies, mené jour après jour par des soignants a culminé pendant la pandémie de Covid. Cette crise, qui a éveillé des peurs et imposé des barrières, a suscité par ailleurs de remarquables gestes de solidarité.

L’aspect vital de ces combats est révélé par des actions et témoignages mais aussi à travers des dessins, des poèmes et des livres. Et la vie va… s’inscrit dans les débats actuels sur les migrations, le climat, la biodiversité, la santé, les violences meurtrières.



Séance suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

A film by Abraham Ségal (France, 2024, 1h35) ? Preview

A quest that spans several battlefields, where the forces of love and life confront the forces of death and destruction.

German :

Ein Film von Abraham Ségal (Frankreich, 2024, 1h35) ? Vorpremiere

Eine Suche, die über mehrere Schlachtfelder führt, wo die Kräfte der Liebe und des Lebens gegen die Kräfte des Todes und der Zerstörung antreten.

Italiano :

Un film di Abraham Ségal (Francia, 2024, 1h35) ? Anteprima

Una ricerca che attraversa diversi campi di battaglia, dove le forze dell’amore e della vita si confrontano con le forze della morte e della distruzione.

Espanol :

Una película de Abraham Ségal (Francia, 2024, 1h35) ? Vista previa

Una búsqueda que abarca varios campos de batalla, donde las fuerzas del amor y la vida se enfrentan a las fuerzas de la muerte y la destrucción.

