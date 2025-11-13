Et le cœur fume encore Noyon

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 12 – 12 – 16

12

Tarif adulte

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Théâtre | Dès 15 ans | Compagnie Nova

Et le coeur fume encore propose une traversée des mémoires de la guerre d’Algérie, conflit longtemps refoulé mais toujours source de fractures sociales et politiques en France. Fondé sur des témoignages familiaux et une enquête auprès d’historiens et d’intellectuels, le spectacle alterne intime et politique, réel et fiction. Sept parcours aux points de vue divergents (FLN, harki, pied-noir, militaire) y prennent voix, faisant résonner les non-dits d’hier dans le présent. La pièce exhume les silences, interroge les récits dominants et propose une résistance poétique contre l’oubli.

Info + Dès 19h30, profitez d’une vente de livres proposée par la Librairie Livres Enchantés ! 12 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

