« Et le coeur ne s’est pas arrêté » Espace Noriac Limoges

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonie, François Cervantes et le collectif Kahraba proposent le spectacle « Et le coeur ne s’est pas arrêté ».

Deux êtres vivent chez Tamara.

C’est une maison très ancienne.

La guerre n’est pas loin.

Elle est très grande cette maison. On peut marcher des années dans les couloirs. Dans certains coins c’est le jour et dans d’autres c’est la nuit.

D’autres gens y vivent, on ne sait pas qui. Certain·e·s sont parti·e·s, d’autres sont arrivé·e·s.

Comment faire quand on ne sait pas qui habite la maison ? Cette pierre est là, le soleil se lève, il y a des relations, un bras se lève, quelqu’un s’évanouit.

Et le cœur ne s’est pas arrêté. .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

