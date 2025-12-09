Et le coeur ne s’est pas arrêté Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Et le coeur ne s’est pas arrêté Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement mardi 9 décembre 2025.

Et le coeur ne s’est pas arrêté

Mardi 9 décembre 2025 de 19h à 20h30. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Parcours d’artiste avec le Collectif Kahraba

Deux êtres vivent chez Tamara. C’est une maison très ancienne. La guerre n’est pas loin. Elle est très grande cette maison on peut marcher des années dans les couloirs ; dans certains coins c’est le jour et dans d’autres c’est la nuit. D’autres gens y vivent, on ne sait pas qui certains sont partis, d’autres sont arrivés. Comment faire quand on ne sait pas qui habite la maison ?



Pensé à quatre mains par François Cervantes et le Collectif Kahraba, Et le Cœur ne s’est pas arrêté mêle fiction poétique et résonances très concrètes. Inspiré par les réalités intimes et politiques des acteur·rices, François écrit pour et avec eux , comme on jette une lumière douce au milieu du chaos. Avec une scénographie légère, pensée pour l’itinérance, cette création mêle poésie, fragilité et résistance, et affirme que l’art, ici, est un acte d’obstination. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Artist’s journey with Collectif Kahraba

German :

Künstlerreise mit dem Kahraba-Kollektiv

Italiano :

Un viaggio d’artista con il Collectif Kahraba

Espanol :

El viaje de un artista con el Collectif Kahraba

