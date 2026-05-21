Et le cœur ne s’est pas arrêté Les Forges, 292 route départementale 984 Perreuil

Perreuil

Et le cœur ne s’est pas arrêté

Les Forges, 292 route départementale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Depuis 2021, François Cervantes (auteur, metteur en scène), Catherine Germain (direction d’acteurs) et les acteurs du collectif libanais Kahraba se retrouvent régulièrement, tantôt au Liban tantôt en France. De ces rencontres est né un spectacle profond et poétique.

“Et le cœur ne s’est pas arrêté” sonde les ressorts de l’âme humaine et questionne dans un pays fragmenté, blessé, peut-on descendre en soi suffisamment profond pour percevoir encore le lien entre l’art et la vie ? Peut-on seulement lire pendant un bombardement ? La réponse est dans la maison de Tamara, là où vivent Sami et Younès. C’est une maison très ancienne. La guerre n’est pas loin… et vous êtes là. .

Les Forges, 292 route départementale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 13 98 contact@lesateliersdesforges.com

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English : Et le cœur ne s’est pas arrêté

L’événement Et le cœur ne s’est pas arrêté Perreuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)