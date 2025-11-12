…Et les 7 nains ? Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

…Et les 7 nains ?

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12 20:15:00

2025-11-12

Compagnie Dérézo Charlie Windelschmidt

Théâtre, tout public, dès 13 ans

La plume des trois autrices invitées par le metteur en scène brestois Charlie Windelschmidt à réécrire le célèbre conte des frères Grimm, nous immerge au cœur d’un procès opposant une démiurgique Magistrate à six des sept insolents protagonistes. En effet, l’un des nains manque à l’appel… Un tribunal imaginaire décortique le récit de ce conte qui a traversé innocemment les siècles et les esprits, les non-dits et les secrets inavouables de cette bande insoupçonnable.

Ils ne sont pas contents d’être là et ne comprennent pas pourquoi, mais ils ont l’irrépressible besoin de s’expliquer. Transformé en cabaret déjanté, leur procès devrait éclairer leur culpabilité, nous en apprendre sur le Prince charmant et la belle-mère, à révéler qui est vraiment Blanche Neige. À travers ce procès, c’est notre époque qui est passée au crible. Le tribunal devient agora et la question se pose Et les sept nains ?

La compagnie Dérézo invite à lire entre les lignes, débouchant par l’absurde sur un certain rapport au désir et à la vérité que la raison ne veut pas connaître. La tradition est joyeusement percutée par la modernité dans ce procès, tantôt mécanique par l’investigation des faits, tantôt machine à laver le conte. .

