… Et les 7 nains ? | Théâtre l’Archipel Fouesnant

… Et les 7 nains ? | Théâtre

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Compagnie Dérézo | Mise en scène de Charlie Windelschmidt | Texte de Morgane Le Rest, Lisa Lacombe et Garance Bonotto

L’heure du procès des sept nains a sonné !

Les sept prévenus, cloîtrés et fusionnels, programmés par le travail et la routine, se sont vus percutés par l’arrivée inattendue d’une jeune femme. Pour la protéger, ils la cloîtrent chez eux, attachée aux tâches domestiques pendant qu’ils partent fièrement travailler. Ils vont devoir aujourd’hui, au XXIe siècle, s’en expliquer !

Ce nouvel opus du collectif brestois (dont on a notamment présenté Tempête, Le Petit Déjeuner, Alice, de l’autre côté ou encore Apérotomanie) est construit comme une enquête. Une juxtaposition de fragments fantastiques dessine une remontée contemporaine vers ce qui a causé le conte. Les nains ne sont plus cette bande de bonshommes innocents, rigolos et asexués dessinés par Walt Disney. Mais qui sont-ils vraiment ? De quoi sont-ils coupables ? Dans ce tribunal imaginaire, transformé par à-coup en cabaret déjanté, on retrouve l’ambiance électrique, mais salutaire, du débat d’idées, de la joute verbale et de l’humour. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

