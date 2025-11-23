Et ma promo ? Molles

Et ma promo ?

Salle polyvalente de Molles Molles Allier

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Robert pense à une promo dans le Nord. Sa femme, Christine, a un amant, Steeve, qui vit à Nice. Elle va convaincre son PDG, MR Legaloudec, de le muter à Nice. ça se complique car on apprend que Steeve est le fils oublié de Robert et de MME Legaloudec

Salle polyvalente de Molles Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 10 20 58 didier.cavard620@orange.fr

English :

Robert is thinking about a promotion in the north of France. His wife, Christine, has a lover, Steeve, who lives in Nice. She’s going to convince her CEO, MR Legaloudec, to transfer him to Nice. Things get complicated when we learn that Steeve is the forgotten son of Robert and MME Legaloudec

German :

Robert denkt über eine Werbeaktion im Norden nach. Seine Frau Christine hat einen Liebhaber, Steeve, der in Nizza lebt. Sie wird ihren Geschäftsführer, MR Legaloudec, davon überzeugen, ihn nach Nizza zu versetzen. Es wird kompliziert, denn wir erfahren, dass Steeve der vergessene Sohn von Robert und MME Legaloudec ist

Italiano :

Robert sta pensando a una promozione nel nord della Francia. Sua moglie, Christine, ha un amante, Steeve, che vive a Nizza. La donna convince il suo amministratore delegato, il signor Legaloudec, a trasferirlo a Nizza, ma le cose si complicano quando si scopre che Steeve è il figlio dimenticato di Robert e della signora Legaloudec

Espanol :

Robert está pensando en un ascenso en el norte de Francia. Su mujer, Christine, tiene un amante, Steeve, que vive en Niza. Ella convence a su director general, el Sr. Legaloudec, para que lo traslade a Niza. Sin embargo, las cosas se complican cuando nos enteramos de que Steeve es el hijo olvidado de Robert y la Sra. Legaloudec

