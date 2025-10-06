ET MAINTENANT, – ET MAINTENANT, L’HOMMAGE A GILBERT BECAUD – LA PALESTRE Le Cannet

ET MAINTENANT, – ET MAINTENANT, L’HOMMAGE A GILBERT BECAUD Début : 2026-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC GIL MARSALLA ET DIRECTO PROD : ET MAINTENANT,L’HOMMAGE A GILBERT BECAUDGilbert Bécaud, légende de la chanson française, a influencé la musique mondiale avec ses nombreuses chansons, reprises par des artistes comme Frank Sinatra, Elvis Presley et Bob Dylan. Après 20 ans de sa disparition, un spectacle lui rend hommage : Et Maintenant, créé par Gil Marsalla, qui a précédemment produit des spectacles comme Piaf ! Le Spectacle et Formidable Aznavour. Le spectacle met en avant l’interprète Jules Grison, un talentueux chanteur et comédien, reconnu pour ses performances dans plusieurs comédies musicales à succès, comme Roméo & Juliette.Gil Marsalla, producteur et metteur en scène prolifique, est l’initiateur de ce projet, ayant conçu plus de 500 spectacles à travers le monde. Et Maintenant rend hommage à Gilbert Bécaud, surnommé Monsieur 100 000 Volts , et célèbre ses 650 chansons. Le spectacle connaît un grand succès international, captivant les publics de villes comme New York, Tokyo, Londres et Rio de Janeiro.Ce projet souligne l’impact durable de Gilbert Bécaud sur la musique mondiale et est un hommage vibrant à son œuvre intemporelle.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06