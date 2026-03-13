Et moi je vole Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Mercredi 15 avril · 10h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 6 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Par la compagnie Comptoirs du rêveDans un univers blanc, une musicienne déambule. Au fur et à mesure des ritournelles, des éléments rouges surgissent et s’accumulent peu à peu. Accordéon, pomme, petit piano, ballon et guitare viennent faire valser ce monde épuré vers de nouvelles sensations.Explorer les sentiments, traverser le temps, inventer des mirages pour se laisser pousser des ailes… Une quête de passion et de liberté.Mercredi 15 avril · 10h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 6 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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