Et moi ? Médiathèque Yves Laurent Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Ce spectacle raconte le parcours d’un individu hors du commun évoluant telle une marionnette sans émotion dans un milieu rarement adapté. Comment réussira-t-il à s’exprimer, à faire ses propres choix, à vivre libre ?

La représentation se terminera en beauté avec le récit d’un des comédiens, Stéphane Richard. À travers son texte presque autobiographique, Stéphane décrira avec profondeur son ressenti en tant que « personne en situation de handicap » dans notre monde. Entre autodétermination et conscience de soi.

Un spectacle bouleversant !

Interprété par la compagnie du Cercle Karré

Dans le cadre du temps fort « 2025, des rencontres extraordinaires autour du handicap »

Médiathèque Yves Laurent 10 rue Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 80 86 20 https://mediatheque.saintsebastien.fr/ https://www.facebook.com/mediathequestsebsurloire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 80 86 20 »}]

Biblis en folie 2025

Cie du Cercle Karré