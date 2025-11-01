ET NOS COEURS FONT BOUM – Cie Alma + DJ SET Théâtre Aux Croisements Perpignan

ET NOS COEURS FONT BOUM – Cie Alma + DJ SET Vendredi 3 avril 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Début : 2026-04-03T19:30:00 – 2026-04-03T22:00:00

Fin : 2026-04-03T19:30:00 – 2026-04-03T22:00:00

PROJET DE CRÉATION EN TERRITOIRE EN VALLESPIR ET HAUT-VALLESPIR.

Le projet se déploiera comme une constellation sur tout le ter- ritoire, avec des résidences d’artistes, des ateliers d’écriture et de danse-théâtre, des temps d’échanges, des collectes de pa- roles, une exposition photo, un court-métrage avec des lycéens, des lectures publiques, des sorties de résidence, des Boums et d’autres surprises, organisées en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire : communes, communautés de communes, associations, établissements scolaires, etc qu’on remercie pour leur implication et leur engagement à nos côtés.

Durée : 50 min. A partir de 7 ans.

+ 1ère partie avec DJ SET Enrico Muller

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/et-nos-coeurs-font-boum-cie-alma »}]

