Et Op’ ! (petite enfance) Charleville-Mézières

Et Op’ ! (petite enfance)

Ce parcours découverte propose une immersion auditive, sensorielle et visuelle dans l’univers de l’opéra, avec des airs connus et des musiques à redécouvrir. Dans un cadre confortable, les jeunes spectateurs partent à la découverte d’un monde sonore. Ils rencontrent la voix modulée et le chant, font connaissance des instruments et de leurs timbres singuliers, s’éveillent délicatement à la musique vivante, délivrée en direct, sous leurs yeux et leurs oreilles.Découvrir les tarifs.

English :

This discovery tour offers an auditory, sensory and visual immersion in the world of opera, with well-known arias and music to rediscover. In a comfortable setting, young spectators discover a world of sound. They encounter modulated voices and singing, learn about instruments and their unique timbres, and are gently awakened to live music, delivered before their very eyes and ears.Discover prices.

German :

Dieser Entdeckungsparcours bietet eine auditive, sensorische und visuelle Reise in die Welt der Oper, mit bekannten Melodien und Musik, die es neu zu entdecken gilt. In einem komfortablen Rahmen gehen die jungen Zuschauer auf Entdeckungsreise in eine Welt der Klänge. Sie begegnen der modulierten Stimme und dem Gesang, lernen die Instrumente und ihre einzigartigen Klangfarben kennen und werden behutsam an die lebendige Musik herangeführt, die live vor ihren Augen und Ohren dargeboten wird.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Questo percorso di scoperta offre un’immersione uditiva, sensoriale e visiva nel mondo dell’opera, con arie note e musiche da riscoprire. In un ambiente confortevole, i giovani spettatori partono alla scoperta di un mondo sonoro. Saranno introdotti alle voci modulate e al canto, impareranno a conoscere gli strumenti e i loro timbri unici e si risveglieranno dolcemente alla musica dal vivo, che si svolgerà davanti ai loro occhi e alle loro orecchie.

Espanol :

Este viaje de descubrimiento ofrece una inmersión auditiva, sensorial y visual en el mundo de la ópera, con arias conocidas y música para redescubrir. En un marco confortable, los jóvenes espectadores se lanzan al descubrimiento de un mundo sonoro. Conocerán las voces moduladas y el canto, aprenderán sobre los instrumentos y sus timbres únicos, y despertarán suavemente a la música en directo, ofrecida ante sus propios ojos y oídos.

