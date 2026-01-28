Et pendant ce temps, Simone veille Compagnie cerise sur le tréteau Champigné Les Hauts-d’Anjou

Et pendant ce temps, Simone veille Compagnie cerise sur le tréteau

Champigné 16 Rue du Chanoine Pineau Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Pièce de théâtre par la compagnie la cerise sur le tréteau au théâtre Saint-Roland, à Champigné, le vendredi 27 mars 2026 à 20h30.

L’association Les Hanjoués vous donne rendez-vous pour une soirée engagée L’évolution du combat féministe sur quatre générations. Ou quand les femmes parlent de leur condition et de leur lutte…

Elles sont quatre sur le plateau. Trois incarneront quatre générations de femmes, de conditions sociales radicalement différentes, qui se succèdent… De mères en filles, elles prennent conscience, mettent en œuvre, avec une lucidité pleine d’humour, la nécessité de faire évoluer leur condition de femme dans les

pages d’histoire qui les ont vus naître. Chacune à leur manière, elles prennent en main leur destin, acceptant ou remettant en cause l’héritage que leur ont confié leur mère. Un quatrième personnage, nommée Simone, sorte de Madame Loyal de la représentation, se joue allègrement des limites, interpellant public, actrices et personnages avec beaucoup d’humour et un regard sans complaisance sur le chemin parcouru par les femmes dans notre société. .

Champigné 16 Rue du Chanoine Pineau Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 54 65 85 leshanjoues@gmail.com

English :

Play by Compagnie la cerise sur le tréteau at Théâtre Saint-Roland, Champigné, Friday March 27, 2026 at 8:30pm.

