« Et pendant ce temps Simone veille » Espace Phelippes Beaulieux Sautron

Gratuit : non Tarif : 12 €, 8 € réduit (- 18 ans, étudiants). À partir de 14 ans.Réservation par téléphone au 06.07.22.53.87. Tout public

Cet automne, l’Atelier du Soleil se lance un nouveau défi : interpréter sur scène la pièce de théâtre « Et pendant ce temps Simone veille ».Avec la reprise de cette pièce à succès, il propose un spectacle à la fois drôle et émouvant sur l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours.Sur scène, trois lignées de femmes nous entraînent dans un voyage à travers les époques, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille. Ce spectacle s’adresse à tout le monde : homme, femme, jeunes et moins jeunes.Samedi 22 novembre à 20h30 et dimanche 23 novembre à 18h, Espace Phelippes-Beaulieux.À partir de 14 ans.Réservation par téléphone au 06.07.22.53.87.

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

