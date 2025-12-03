ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! – ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! – 10 – COMEDIE BASTILLE Paris

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! – ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! – 10 Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! 10ème saisonSuccès ! de 1800 représentations Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctuée par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes / femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !Chansons Trinidad De Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina SicuraniMise en scène Gil GalliotAvec Agnès Bove – Dalia Bonnet – Anne Barbier – Bénédicte Charton – Emilie Chevrillon – Juliette Croizat – Valéria Dafarra – Emmanuelle Fernandez – Nell Holson – Anne Le Coutour – Morgane Lombard – Trinidad

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75