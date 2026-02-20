Et pendant ce temps Simone veille Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

Et pendant ce temps Simone veille Festhéa

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soixante ans de combats et un humour décapant. Revivez 60 ans de féminisme avec tendresse et autodérision à travers quatre générations de femmes. Des éclats de rire et une dose d’autodérision: Parce que si Simone veille, il est grand temps de s’éveiller !

De Trinidad, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani par Artif’Aix Cie (Aix en Provence 13)



Festhea Festival National de théâtre Amateur Concours de théâtre amateur Sélection région sud

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

English :

Sixty years of battles and scathing humor. Relive 60 years of feminism with tenderness and self-mockery through four generations of women. Laughter and a dose of self-mockery: because if Simone is watching, it’s high time to wake up!

L’événement Et pendant ce temps Simone veille Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres