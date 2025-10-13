Et pendant ce temps, Simone veille Le StanG Pluvigner

Et pendant ce temps, Simone veille

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Théâtre

Par le Théâtr ‘Amuz

Un spectacle qui raconte, avec humour et justesse historique, l’évolution de la femme en France, des années 50 à nos jours, à travers 3 lignées de femmes suivies sur 4 générations. Tout ça sous le regard historico-décalé d’une Simone et même de 2 qui veillent à l’héritage !

Scènes de la vie quotidienne et parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes et de leurs combats. .

