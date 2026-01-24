Et pendant ce temps Simone veille… salle polyvalente Sort-en-Chalosse

Et pendant ce temps Simone veille…

salle polyvalente route du moulin Sort-en-Chalosse Landes

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La Compagnie de la 3ème rue, troupe de théâtre basée à Biarritz joue Et pendant ce temps Simone veille…

Une comédie de Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani et Trinidad

Une mise en scène de Virginie Mahé

Avec Isabelle Defoly, Lucille Defoly, Cécilia Gillouard, Marion Lagunes

Trois lignées de femmes entraînent le public, sous le regard historico-comique d’une Simone qui veille, au pays de la Femme. Marcelle, Jeanne et France sont les premières de trois lignées de femmes qui évoluent, génération après génération, de 1950 à nos jours. De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons décalées, elles retracent l’évolution de la condition féminine en France sous le signe de l’humour. .

salle polyvalente route du moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 68 77 cerclesortois@gmail.com

English : Et pendant ce temps Simone veille…

Under the comic-historical eye of a watchful Simone, three lines of women take the audience on a journey through the land of women. From scenes of everyday life to offbeat song parodies, they trace the evolution of the status of women in France with a touch of humor.

