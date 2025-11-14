ET PIS C’EST TOUT – ET PIS C EST TOUT – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

ET PIS C’EST TOUT – ET PIS C EST TOUT Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Venez en famille découvrir le dernier concert des Méli Mômes ! Au menu de ce show musical, beaucoup d’humour, d’espièglerie, d’ironie, de poésie et de tendresse. Les Méli Mômes écrivent à hauteur des enfants qui commencent à devenir grands : l’envol de chez la nounou, les petits mensonges, le réveil du mauvais pied… autant d’histoires du quotidien qui parleront aux petits comme aux grands. Leurs influences pop-rock mêlées à des sonorités plus traditionnelles apportent une énergie et une joie communicative à ces mélodies. Un grand moment à partager en famille. Fondé en 2003 par Jean-Luc Baldacchino, auteur, compositeur et interprète, Méli Mômes est un groupe isérois de référence dans le jeune public. Avec 9 albums à leur actif, les musiciens de Méli Mômes viennent d’horizons musicaux différents. Les activités de la compagnie se tournent aussi vers le développement de nombreux projets d’actions culturelles. Tarif CDurée 1h10À partir de 3 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74