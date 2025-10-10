Et pluie quoi encore ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Et pluie quoi encore ! Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 21 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Venez découvrir en famille l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver à travers une visite qui sollicite tous les sens : odeurs, sons, objets à toucher…Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2416054754350400027